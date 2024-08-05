Apple plant bessere Frontkamera im iPhone

Apple erhöht nicht oft die Megapixel bei den Kameras im iPhone, hat aber bei der Hauptkamera letztes Jahr angefangen und erstmals 48 Megapixel eingeführt. In diesem und nächstem Jahr werden Ultraweitwinkel und Tele ebenfalls folgen.

Apple iPhone: 24 Megapixel für die Front

Ab 2025 wird Apple auch bei der Frontkamera die Zahl der Megapixel erhöhen, da geht es aber nicht von 12 auf 48 Megapixel, sondern von 12 auf 24 Megapixel. Und es sind angeblich mehr Linsen geplant, welche die Qualität verbessern dürften.

Ich nutze die Frontkamera zwar eher selten und bin nicht unzufrieden, aber sie ist, vor allem bei den teuren Pro-Modellen, eher Standard im Apple iPhone. Es gibt da auf dem Markt bessere Optionen, daher ist dieser Schritt durchaus zu begrüßen.

Apple wird übrigens alle iPhones der 17er-Reihe mit 24 Megapixel ausstatten, es sollen nicht nur das Apple iPhone 17 Pro und Apple iPhone 17 Pro Max, sondern auch das Apple iPhone 17 und das ganz neue Apple iPhone 17 Slim versorgt werden.

Apple iPhone: Kleinere Dynamic Island geplant

Für nächstes Jahr steht übrigens auch im Raum, dass einige Sensoren von Face ID unter das Display wandern, die Dynamic Island wird also kleiner. Das gilt dann aber nur für die Pro-Modelle ab 2025. Doch wir alle kennen Apple, diese Neuerungen dürften dann 1-2 Jahre später auch in die Basis der kommenden iPhones wandern.