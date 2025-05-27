Dienste

Apple sperrt Millionen Konten wegen Betrugsverdacht

Autor-Bild
Von
|
Apple App Store Icon Header

Laut eigenen Angaben hat Apple im Jahr 2024 betrügerische Transaktionen im App Store im Wert von über zwei Milliarden US-Dollar verhindert.

Insgesamt beläuft sich der Betrag in den letzten fünf Jahren angeblich auf über neun Milliarden US-Dollar. Mit ihren Sicherheitsmaßnahmen will das Unternehmen seine Nutzer vor schädlichen Apps und betrügerischem Verhalten schützen. Zu diesen Maßnahmen gehört unter anderem die Blockierung verdächtiger App-Einreichungen sowie die Deaktivierung potenziell betrügerischer Entwickler- und Nutzerkonten.

Im Rahmen der Betrugsprävention hat Apple im Jahr 2024 über 146.000 Entwicklerkonten geschlossen und mehr als 139.000 weitere Registrierungen abgelehnt. Auch auf Nutzerseite wurden über 711 Millionen Kontoerstellungen verhindert und knapp 129 Millionen Konten deaktiviert.

Zusätzlich wurden über 10.000 illegale Apps blockiert, die außerhalb des App Stores vertrieben wurden. Diese umfassten Raubkopien, Glücksspiel- und Pornografie-Apps sowie Schadsoftware. Laut Apple wurden rund 4,6 Millionen Versuche, solche Apps zu installieren, unterbunden.

Apple verweist auf Überprüfung von Apps und das Bewertungssystem

Das App Review Team von Apple prüft jede Woche rund 150.000 neue App-Einreichungen. Im Jahr 2024 wurden mehr als 7,7 Millionen Apps überprüft, von denen über 1,9 Millionen abgelehnt wurden, unter anderem wegen Datenschutzverstößen oder versteckter Funktionen. Apple nennt außerdem über 320.000 abgelehnte Apps, die Spam, Nachahmungen oder irreführende Inhalte enthielten. Darüber hinaus sollen über 17.000 Apps entfernt worden sein, da sie Nutzer mit versteckten oder irreführenden Funktionen täuschen wollten.

Im Hinblick auf die Auffindbarkeit manipulativer Apps hat Apple nach eigenen Angaben mehr als 1,2 Milliarden Bewertungen überprüft und dabei über 143 Millionen als betrügerisch eingestuft und gelöscht. Rund 7.400 Apps wurden aus den App-Store-Charts entfernt, etwa 9.500 aus den Suchergebnissen. Im Zahlungsbereich hat Apple eigenen Angaben zufolge fast 4,7 Millionen gestohlene Kreditkarten erkannt und über 1,6 Millionen Konten gesperrt. Insgesamt sollen Transaktionen im Wert von über zwei Milliarden US-Dollar verhindert worden sein.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Apple sperrt Millionen Konten wegen Betrugsverdacht
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen