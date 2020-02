Apple Spring Event womöglich Ende März

Apple könnte in diesem Jahr wieder ein kleines Event im Frühjahr abhalten, denn es stehen viele neue Produkte im Raum. So haben wir zum Beispiel von neuen iPads, neuen MacBooks, den AirTags und weiteren Produkten gehört, aber auch ein neuer Apple TV und die Powerbeats 4 stehen mittlerweile im Raum.

Man testet nun iOS 13.4 und gut möglich, dass das Update den Grundstein für neue Produkte legt, die dann direkt mit der neuen Version erscheinen. Und nun gibt es auch eine Meldung, die einen möglichen Termin in den Raum wirft.

-->

Apple: Neues iPhone wohl am 3. April

Denn als Marktstart für das neue iPhone (ein iPhone 8 mit der Hardware des iPhone 11, welches das iPhone SE ablösen soll) steht nun der 3. April im Raum. Das führt, auch mit Blick auf die letzten Jahre, zur Vermutung, dass Apple ein Spring Event am 30. oder 31. März (Montag oder Dienstag) abhalten könnte.

Eine Alternative wäre auch der 24. März, also eine Woche früher. Wobei man auch klar sagen muss, dass das mit dem Event weiterhin unklar ist, denn Events werden mittlerweile intern geplant und auf dem Campus von Apple abgehalten, da gibt es nur selten Leaks. Das ist nur eine Vermutung, die auf dem Marktstart des neuen iPhones basiert, vielleicht wird es auch nur Pressemitteilungen geben.

Apple: Viele neue Produkte in Planung

Bei der Anzahl an neuen Produkten, und teilweise auch wichtigen Produkten wie einem neuen iPad Pro, kann ich mir das aber irgendwie nicht vorstellen. Da würde sich ein kleines Event, auf dem man dann vielleicht auch ein bisschen über die Dienste spricht und neue Dinge ankündigt, durchaus gut anbieten.

Letztes Jahr fand das Apple Event übrigens am 25. März statt und die Einladungen wurden am 11. März verschickt. Die Einladungen in diesem Jahr könnten also am 9. oder 16. März verschickt werden. Falls Apple ein Event plant, dann wird es sicher bald weitere Hinweise geben, wir halten euch auf dem Laufenden.

Video: Apple Spring Event 2020 Preview

Apple watchOS 7: Ein Konzept Apple dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sommer wie in jedem Jahr zu einem Event für Entwickler und die Presse einladen, wobei 2020 statt der World Wide Developer Conference wohl eher die Apple Developer Conference ansteht. Möglicher Zeitraum wäre irgendwann im…10. Februar 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->