Apple TV+ mit Werbung geht in die nächste Phase

Ein Abo mit Werbung ist mittlerweile Standard bei Streamingdiensten, denn das kann man günstiger anbieten, um neue Kunden zu gewinnen, man kann aber auch gleichzeitig etwas Geld mit Werbung verdienen. Bei Netflix funktioniert das gut.

Und auch bei Apple steht dieser Schritt für Apple TV+ im Raum, laut The Telegraph ist man bereits in Verhandlungen in Großbritannien. Apple baut also derzeit noch die Partnerschaften für Werbung auf, wir wissen nicht, wann es genau losgeht.

Die Preise von Apple TV+ sind in den letzten Jahren massiv gestiegen, das Abo liegt mittlerweile sogar bei 10 Euro im Monat, kommt aber mit weniger Inhalten als die Konkurrenz aus. Eine Option mit Werbung könnte vielleicht dafür sorgen, dass man den alten Preis von 4,99 Euro im Monat für Apple TV+ wieder realisieren könnte.

