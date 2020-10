Apple spendiert Apple TV ein Update

Apple hat ein Update für den Apple TV veröffentlicht, welches ab sofort für alle Nutzer mit tvOS 14 verteilt wird. Es handelt sich um tvOS 14.0.2 und man erkennt anhand der Bezeichnung, dass es ein kleines Bugfix-Update von Apple ist.

Die Veränderungen sind nicht bekannt, Apple selbst spricht nur von „This update includes general performance and stability improvements.“ im Changelog. Es ist aber sicher nicht verkehrt, wenn man den Apple TV auf dem aktuellen Stand hält.

Vor ein paar Tagen wurde übrigens tvOS 14.0.1 (zusammen mit iOS 14.0.1) verteilt, dieses Update kam also recht zügig, was nach großen Updates nicht selten ist, da viele Bugs erst nach dem Release und nicht in der Beta-Phase gefunden werden.

