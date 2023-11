Apple und das Ende von Touch ID im iPhone

Apple wird vermutlich 2024 ein neues iPhone SE auf den Markt bringen und das iPhone 14 als Basis nutzen. Das bedeutet: Erstmals OLED und erstmals Face ID.

Das bedeutet aber auch, dass Touch ID verschwindet und eine gute Quelle hat laut MacRumors behauptet, dass es das vorerst beim iPhone war. Apple wird noch die Bauteile für das iPhone SE 3 einkaufen, darüber hinaus ist aber nichts geplant.

Touch ID stirbt also beim iPhone aus und während Apple bei anderen Produkten, wie dem iPad oder den Macs, eine neue Lösung suchte (in Knöpfen), so verlässt man sich beim iPhone auf Face ID. Und ein Fingerabdrucksensor unter dem Display, wie ihn jedes 0815-Android-Smartphone mittlerweile hat, ist auch nicht geplant.

Jedenfalls vorerst, denn in ein paar Jahren könnte dieser Schritt kommen, aber bei einem iPhone 16 Pro oder iPhone 17 Pro sollte man nicht damit rechnen. Ich kann gut mit Face ID leben, die Kombination aus Face ID und Touch ID wäre aber perfekt.

