Touch ID für das Apple iPhone ist wieder im Gespräch

Es gibt ein Apple iPhone mit Touch ID, das aktuelle SE-Modell, aber das ist veraltet und die Frage ist: Was passiert, wenn der Button mit dem neuen SE verschwindet?

Hat Touch ID eine Zukunft bei Apple? Vielleicht. Es wurde in den letzten Jahren hin und wieder berichtet, dass Apple an einem Fingerabdrucksensor unter dem Display arbeitet, so wie man das von (fast) jedem aktuellen Android-Smartphone kennt.

Ein iPhone mit Face ID und Touch ID

Doch dieser Plan wurde dann später verworfen und wir wissen schon recht lange, dass auch das iPhone 15 Pro kein Touch ID bekommen wird. Doch angeblich hat Apple wieder mit der Entwicklung begonnen, auch wenn es noch Jahre dauert.

Zunächst steht ein Apple iPhone mit Face ID unter dem Display an, die Technologie hat bei Apple weiterhin Vorrang. Sollte also Touch ID ein Comeback feiern, dann nicht vor 2025 oder sogar eher 2026. Und bis dahin kann sich noch viel ändern.

Ich würde mir das natürlich auch wünschen, denn bei Android-Smartphones nutze ich gerne Gesicht und Daumen zum Entsperren. Face ID ist zwar meine erste Wahl, aber eine freie Wahl ist natürlich immer besser. Es würde aber zu Apple passen.

Aktuell gibt es noch genug Neuerungen auf der Front. Notch, Pille, Loch, ohne Inhalt, da tut sich etwas. Und wenn wir an einem Punkt sind, wo die Neuerungen nachlassen, dann führt man einfach ein uraltes Feature aus der Android-Welt ein.

