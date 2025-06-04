AR und VR

Apple Vision Pro: Neues Update soll die Brille attraktiver machen

Apple will die Vision Pro mit visionOS 26 etwas attraktive für Gamer machen, denn wir bekommen Support für „Spatial Controller“, so 9TO5Mac. Die Meldung ist nicht ganz neu, denn wir kennen bereits einen ersten Controller, und zwar den von Sony.

Mark Gurman berichtete schon Ende letzten Jahres, dass die VR-Brille bald den Controller des PSVR2-Headsets unterstützen wird. Es ist bisher aber unklar, ob es weitere Controller geben wird, Apple selbst soll jedenfalls keinen geplant haben.

Playstation Vr Psvr2 Hand

PSVR2-Controller

Doch das ist nur der halbe Schritt, denn bei den Spielen selbst ist das Angebot noch überschaubar. Dabei hätte die Vision Pro durchaus genug Power, Apple muss also irgendwie schauen, dass man die vielen Entwicklerstudios überzeugen kann.

Mittlerweile bekommt man die Apple Vision Pro bei Kleinanzeigen schon für 2.000 Euro oder weniger, was der Hälfte des Preises entspricht. Immer noch sehr teuer für ein VR-Headset, aber sollte Apple die Plattform dahinter optimieren und mehr Anwendungsfälle mit visionOS 26 schaffen, wäre mein Interesse durchaus geweckt.

Apple Carplay Ultra

Apple CarPlay: Großes Update mit iOS 26 geplant

Apple wird uns am kommenden Montag mit iOS 26 das große Update für Herbst vorstellen, welches in diesem Jahr bekanntlich…

4. Juni 2025 | Jetzt lesen →

  1. Tom 💎
    sagt am

    > Immer noch sehr teuer für ein VR-Headset

    Immer noch sehr teuer und die Controller, die mit dem Update dann möglicherweise unterstützt werden, muss man sich ja auch erst dazu kaufen. Und die PSVR2 Controller sind meines Wissens nicht separat erhältlich, also sprechen wir nochmal von 400 Euro oben drauf.

    So wirklich attraktiv wird das dadurch nicht und ich bezweifle, dass das in der Spiele-Branche dafür sorgen wird, dass plötzlich viele Spiele portiert werden.

