Apple CarPlay: Großes Update mit iOS 26 geplant

Apple wird uns am kommenden Montag mit iOS 26 das große Update für Herbst vorstellen, welches in diesem Jahr bekanntlich nicht iOS 19 heißen soll. Es wird ein paar Neuerungen geben, so 9TO5Mac, wie Umfragen in iMessage, animierten Musikalben auf dem Standby-Bildschirm und man wird Notizen exportieren können.

Es sind kleine Änderungen, denn der Fokus wird in diesem Jahr in erster Linie auf dem Design liegen. Mit iOS 26 bekommen wir eine neue Optik, die dann auch in das Auto wandern wird. Laut Quelle wird auch CarPlay mit iOS 26 ganz neu aussehen.

Man spricht hier übrigens ganz klar von der „normalen“ Version von Apple CarPlay und nicht von Apple CarPlay Ultra, was vor ein paar Tagen angekündigt wurde. Ich hoffe aber, dass wir einige Funktionen von CarPlay Ultra auch in Carplay sehen.

Apple wird iOS 26 am 9. Juni um 19 Uhr im Rahmen der jährlichen Keynote auf der WWDC 2025 vorstellen. Die erste Beta für Entwickler dürfte direkt im Anschluss an das Event folgen und eine öffentliche Beta ist dann sicher für Juli vorgesehen. Ein Datum für das Update gibt es nie, aber ein Release dürfte im September anstehen.