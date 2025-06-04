Firmware und OS

Apple CarPlay: Großes Update mit iOS 26 geplant

Autor-Bild
Von
|
Apple Carplay Ultra

Apple wird uns am kommenden Montag mit iOS 26 das große Update für Herbst vorstellen, welches in diesem Jahr bekanntlich nicht iOS 19 heißen soll. Es wird ein paar Neuerungen geben, so 9TO5Mac, wie Umfragen in iMessage, animierten Musikalben auf dem Standby-Bildschirm und man wird Notizen exportieren können.

Es sind kleine Änderungen, denn der Fokus wird in diesem Jahr in erster Linie auf dem Design liegen. Mit iOS 26 bekommen wir eine neue Optik, die dann auch in das Auto wandern wird. Laut Quelle wird auch CarPlay mit iOS 26 ganz neu aussehen.

Man spricht hier übrigens ganz klar von der „normalen“ Version von Apple CarPlay und nicht von Apple CarPlay Ultra, was vor ein paar Tagen angekündigt wurde. Ich hoffe aber, dass wir einige Funktionen von CarPlay Ultra auch in Carplay sehen.

Apple wird iOS 26 am 9. Juni um 19 Uhr im Rahmen der jährlichen Keynote auf der WWDC 2025 vorstellen. Die erste Beta für Entwickler dürfte direkt im Anschluss an das Event folgen und eine öffentliche Beta ist dann sicher für Juli vorgesehen. Ein Datum für das Update gibt es nie, aber ein Release dürfte im September anstehen.

Apple Event September 2021 Header

Apple: Die EU schränkt „innovative Produkte“ ein

Die EU ist mit den DMA-Anpassungen von Apple nicht zufrieden und würde gerne eine weitere Öffnung des geschlossenen Ökosystems des…

3. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Apple CarPlay: Großes Update mit iOS 26 geplant
Weitere Neuigkeiten
Neuer Genesis GV60 startet: Preis für das Elektroauto ist bekannt
in Mobilität
Kia Ev5 Gt Line 2025
Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland
in Mobilität
Postbank Zentrale
Postbank führt spezielles Gründerkonto ein
in Fintech
Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen
in Hardware
Tiktok Logo 2024 Header
TikTok startet SoundOn-Plattform offiziell in Deutschland
in Social
Bmw Ix Logo 2024 Header
BMW begrenzt API-Zugriffe – massive Auswirkungen auf Home Assistant
in Smart Home
Vw Id3 Gtx Performance Heck
Neuzulassungsstatistik: Die Top-Modelle und Antriebsarten im August 2025
in Mobilität
tado° und Panasonic erweitern Wärmepumpen-Funktionalitäten
in Smart Home
Mercedes zeigt Innenraum des elektrischen GLC
in Mobilität
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten
Streaming-Kracher im August 2025 – das schauen die Deutschen
in Unterhaltung