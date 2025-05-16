Apple Vision Pro soll „unbedingt“ erfolgreich werden

Im Rahmen einer neuen Partnerschaft zwischen Apple und Bono hat der Künstler an einer exklusiven Show (Bono: Stories of Surrender) für Apple TV+ gearbeitet, die auch für die Apple Vision Pro optimiert ist. Aber warum der ganze Aufwand?

Im Gespräch mit Deadline hat Bono verraten, dass „Apple die Vision Pro unbedingt erschwinglicher und zugänglicher machen will“. Apple weiß, dass sich „das nicht jeder leisten kann, aber sie versuchen es trotzdem, weil sie glauben, dass es sich irgendwann für sie finanziell lohnen wird“. Und daher glaub auch Bono fest daran.

Es wird „noch eine Weile“ dauern, bis sich diese Produktkategorie durchsetzt, aber das „schreckt Apple nicht ab“. Und daher investiert Apple immer wieder in Inhalte, wie die von Bono, auch wenn sie kaum jemand auf in dieser Version schauen kann.

Apple Vision: Es ist nicht nur der Preis

Die Apple Vision Pro bliebt bisher hinter den gering gesteckten Erwartungen, aber Apple arbeitet an einer neuen, leichteren und günstigeren Version. Die Frage ist nur, wie viel günstiger diese ist, denn selbst die Hälfte des Preises würde noch nicht ausreichen. Das wären auch 2.000+ Euro und das ist viel Geld für ein VR-Headset.

Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise der Vision-Sparte geht. Sie hat Potenzial, die Technik und vor allem visionOS sind ein guter Start, aber Apple benötigt jetzt zwei Dinge, günstigere Preise und eine Vision. Was macht man mit so einem Headset?

Arbeiten? Ist das wirklich die Idee? Filme? Beeindruckend, sicher, aber alleine? Ich nutze gerne VR, halte mich aber nicht gerne in der virtuellen Realität auf, wenn ich nicht muss. Doch vor allem für Gaming nutze ich das immer wieder gerne und das ist ein Bereich, den Apple vernachlässigt. Mal schauen, was die Zukunft mitbringt.