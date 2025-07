Apple Watch: Kein großer Schritt für watchOS 12 geplant

Apple hat große Pläne für iOS und Co. in diesem Jahr, die Apple Watch und vor allem watchOS 12 werden aber laut Mark Gurman nicht im Zentrum stehen. Es wird ein paar Neuerungen geben, die Apple mit einem „powered by Apple Intelligence“ vermarktet, die Apple Intelligence selbst schafft es aber noch nicht auf die Uhr.

Optisch wird es „hier und da“ auch ein paar Elemente des neuen Designs geben, welches Apple mit iOS 19 einführt, aber es ist noch „keine Generalüberholung“ für watchOS geplant. Ein neues Design steht im Raum, wie auch der Schritt zur Apple Intelligence, aber es wäre möglich, dass wir darauf etwas länger warten müssen.

Das neue Design könnte auch erst 2026 mit watchOS 13 final eingeführt werden und die Apple Intelligence benötigt vermutlich neue Hardware, da könnte die Apple Watch Ultra 3 im Herbst den Anfang machen. Doch die Wearables haben nicht die höchste Priorität bei Apple, vorher muss man die KI vor allem beim iPhone fixen.

