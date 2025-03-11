Wearables

Apple Watch: Nachfrage nach der Smartwatch bricht ein

Von
Apple hat sich seit der Series 4 bei der Apple Watch entspannt zurückgelehnt und Neuerungen nur in kleinen Häppchen eingeführt. Doch mehr war auch nicht nötig, denn Apple war und ist der Marktführer. Doch die Nachfrage bricht langsam ein.

Laut Counterpoint Research ist die Nachfrage nach Smartwatches letztes Jahr um 7 Prozent eingebrochen, was aber in erster Linie an Apple liegt, die einen durchaus heftigen Einbruch (-19 Prozent) erlebten. Der Rest der Branche konnte wachsen.

Das überrascht jedoch nicht, denn vor allem die Series 8, Series 9 und Series 10 waren ein sehr kleiner Schritt bei der Apple Watch und eine Ultra 3 gab es letztes Jahr auch nicht, da reichte Apple nur eine neue Farbe nach, das ist etwas zu wenig.

Viele haben zum 10. Jubiläum der Apple Watch letztes Jahr noch mit einem großen Upgrade gerechnet, das blieb aber aus. Mal schauen, was die Apple Watch Series 11 und Apple Watch Ultra 3 bieten werden, aber ich gehe davon aus, dass Tim Cook die „Häppchen-Taktik“ beibehält, weil sich bei der Technik nicht mehr so viel tut.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    hab meine Series 5 seit 5 Monaten im Bad liegen weil ich gemerkt habe dass ich sie nicht wirklich brauche.

    Antworten
  2. Felix 🔆
    sagt am

    Kein Wunder. Die Uhren halt mittlerweile auch jahrelang und es gibt rational gesehen keinen Grund umzusteigen. Ein neuer Gesundheitssensor könnte wieder Nachfrage schaffen.

    Antworten
  3. Newt 🎖
    sagt am

    9% Marktanteile bei Samsung und nur ein Wachstum von 3% ist echt traurig für so einen Konzern.

    Antworten

