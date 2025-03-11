Apple: Mit iOS 19 steht ein „dramatisches“ Update an

Apple hat mit iOS 19 ein großes Update für den September 2025 geplant, so Mark Gurman von Bloomberg, der es sogar als „dramatische Software-Überarbeitung“ bezeichnet. Mit der nächsten iOS-Version bekommen wir ein ganz neues Design.

Apple geht Design der Software an

Und das betrifft nicht nur einzelne Elemente, es wird neue Apps, neue Icons, neue Menüs, neue Knöpfe und vieles mehr geben. Mit iOS 19 steht seit iOS 7 nach über einem Jahrzehnt mal wieder ein gewaltiger Schritt für die Optik von iOS an. Und neben iOS 19 werden auch iPadOS 19 und macOS 16 dieses Design bekommen.

Mich wundert, dass der Schritt schon jetzt kommt, denn ich warte zwar seit einer Weile mal wieder auf eine frische Optik für iOS, aber vor allem mit den dunklen Icons gab es ja gerade einen neuen Anstrich. Doch Mark Gurman geht davon aus, dass Apple so die Nachfrage ankurbeln möchte, denn alles wird jetzt neu wirken.

Die Apple Intelligence und Siri bereiten massive Probleme, bei solchen Dingen geht Apple gerne mal den Weg über das Design. Daher gibt es auch eine neue Optik für die Pro-Modelle und ein ganz neues Air-Modell, welches auf Design ausgelegt ist.

iOS mit einem Hauch von visionOS

Details zum neuen Design für iOS 19 gibt es noch nicht viele, aber auch bei Gurman ist von einer Optik die Rede, die an visionOS der Apple Vision Pro erinnert. Es wird keine komplett transparente Optik, so die Quelle, aber es soll in die Richtung gehen.

Ziel ist in diesem Jahr, dass die Software wieder einheitlicher aussieht, wenn man ein iPhone, einen Mac oder die VR-Brille nutzt. Ich bin jedenfalls gespannt, denn es gibt da einige Dinge bei der Software, die man optimieren kann. Wenn aber eine neue Optik kommt, dann rechne ich in diesem Jahr mit weniger neuen Funktionen.