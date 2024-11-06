Apple Watch: Plant Apple eine Überraschung zum 10. Jubiläum?

Wearables

Viele haben im September mit sowas wie einer Apple Watch Series X gerechnet, einem richtig großen Upgrade. Neues Design, neue Sensoren, man hatte zum 10. Jubiläum die Hoffnung, dass Apple sowas wie beim iPhone X damals (2017) plant.

Doch das ist nicht passiert, die Apple Watch Series 10 ist nur etwas dünner und etwas größer und das war es eigentlich auch schon. Die Apple Watch Ultra 2 bekam nur eine neue Farbe. War das wirklich alles für das 10. Jubiläum der Apple Watch?

Apple Watch Series 10 Header

Vielleicht, vielleicht hat Apple aber auch eine Überraschung für das eigentliche Jubiläum der Apple Watch geplant. Für Apple findet das nämlich erst noch statt, den Hinweis dazu liefert die Beta von iOS 18.2, in der es eine neue Challenge gibt.

Apple Watch: Das 10. Jubiläum kommt noch

Laut MacRumors ist eine „Ten Year Celebration“ für die Apple Watch zu finden, hat Apple also noch etwas zum 10. Jubiläum geplant? Falls man den Marktstart der Uhr als Anhaltspunkt nimmt, dann wäre das 10. Jubiläum übrigens erst im April 2025.

Ich glaube zwar nicht, dass wir im April 2025 eine Apple Watch Series X oder eine Apple Watch Series 11 sehen werden, aber es weckt vielleicht die Hoffnung, dass das große Upgrade für die Apple Watch erst 2025 kommt, immerhin ist wenige Monate später September und da dürften wir wie immer neue Hardware sehen.

Dagegen spricht, dass Apple das Design der Watch nur selten ändert und dann länger nutzt. Bei der Apple Watch Series 7 reichte die kleine Änderung auch aus, um die Anpassung mehrere Jahre zu nutzen. Falls sich Apple treu bleibt, dann wird die Apple Watch also locker bis 2026/2027 wie die aktuelle Series 10 aussehen.

