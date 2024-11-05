Apple iOS 18.4 kommt mit einer exklusiven Funktion für die EU
Apple hat sich bei den iOS-Updates für eine Zweiklassengesellschaft entschieden, denn global und in der EU gibt es mittlerweile einen anderen Stand. Änderungen, welche die EU vorschreibt, kommen nicht weltweit, und Neuerungen, die weltweit bei iOS eingeführt werden, sind (zum Start) jetzt nicht mehr ganz sicher für die EU.
Für uns ist die EU-Version von iOS relevant und da dürfte es mit iOS 18.4 wieder eine exklusive Funktion geben. Apple hat schon bestätigt, dass man die Standard-Apps für Navigation und Übersetzungen ändern können wird, nannte aber bisher keinen Zeitraum. Jetzt spricht man von „Frühjahr 2025“. Das ist recht eindeutig.
Dieser Schritt dürfte also mit iOS 18.4 anstehen, was im April erwartet wird und auch die Apple Intelligence in der EU einführt. Ich nutze zwar mittlerweile immer häufiger Apple Maps, weil sich der Dienst positiv entwickelt, aber Google Maps bleibt meine erste Wahl und wird dann direkt als Standard-Dienst in iOS 18.4 festgelegt.
Deutschland sollte aus der EU austreten, dann sind schonmal alle EU Gesetze geschichte.
Ich mag die EU Vorgaben immer weniger!
Warum? Wir bekommen mehr Wahlmöglichkeiten.
Wer das nicht nutzen möchte, muss es nicht nutzen und hat keine Einschränkungen.
Man wird gefragt, welche App Standard sein soll, also muss es jeder nutzen.
Danke 👍
Das sich die EU überhaupt in die Firmenpolitik eines Unternehmens einmischt und vorschreibt, wie sie das System gestalten sollen nervt mich!
Wandere in ein Land deiner Wahl aus, was nicht der EU angehört
Hat es Sie auch genervt als die EU sich in die Firmen/Preispolitik der Mobilfunkunternehmen eingemischt hat um Roaming Gebühren zu deckeln/abzuschaffen?
Oder das man unter Windows schon seid JAHREN/JAHRZEHNTEN den Browser frei wählen kann?
Das meckern über die EU der APPLE Fans ist teilweise absurd
Apple hat über Jahre auch und gerade EU Firmen behindert
Trump wird auch von Deutschen für sein „America First“ gefeiert
Aber die EU wird für ihr „EU First“ massiv kritisiert