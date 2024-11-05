Firmware und OS

Apple iOS 18.4 kommt mit einer exklusiven Funktion für die EU

8 Kommentare
Apple Ios 18 Dark Header

Apple hat sich bei den iOS-Updates für eine Zweiklassengesellschaft entschieden, denn global und in der EU gibt es mittlerweile einen anderen Stand. Änderungen, welche die EU vorschreibt, kommen nicht weltweit, und Neuerungen, die weltweit bei iOS eingeführt werden, sind (zum Start) jetzt nicht mehr ganz sicher für die EU.

Für uns ist die EU-Version von iOS relevant und da dürfte es mit iOS 18.4 wieder eine exklusive Funktion geben. Apple hat schon bestätigt, dass man die Standard-Apps für Navigation und Übersetzungen ändern können wird, nannte aber bisher keinen Zeitraum. Jetzt spricht man von „Frühjahr 2025“. Das ist recht eindeutig.

Dieser Schritt dürfte also mit iOS 18.4 anstehen, was im April erwartet wird und auch die Apple Intelligence in der EU einführt. Ich nutze zwar mittlerweile immer häufiger Apple Maps, weil sich der Dienst positiv entwickelt, aber Google Maps bleibt meine erste Wahl und wird dann direkt als Standard-Dienst in iOS 18.4 festgelegt.

Apple Ipad Air 4 2020 Pencil Header

Apple iPad: Die EU geht jetzt den Pencil an

Das iPad ist bekanntlich ein Gatekeeper laut EU, diese Einstufung ist alt und bereits bekannt. Das bedeutet, dass nicht nur…

4. November 2024 | Jetzt lesen →

  1. Nox 👋
    sagt am

    Deutschland sollte aus der EU austreten, dann sind schonmal alle EU Gesetze geschichte.

    Antworten
  2. FaceOfIngo 🌀
    sagt am

    Ich mag die EU Vorgaben immer weniger!

    Antworten
    1. Christian 🔅
      sagt am zu FaceOfIngo ⇡

      Warum? Wir bekommen mehr Wahlmöglichkeiten.

      Wer das nicht nutzen möchte, muss es nicht nutzen und hat keine Einschränkungen.

      Antworten
      1. Marc 🪴
        sagt am zu Christian ⇡

        Man wird gefragt, welche App Standard sein soll, also muss es jeder nutzen.

        Antworten
        1. FaceOfIngo 🌀
          sagt am zu Marc ⇡

          Danke 👍

          Antworten
        2. FaceOfIngo 🌀
          sagt am zu Marc ⇡

          Das sich die EU überhaupt in die Firmenpolitik eines Unternehmens einmischt und vorschreibt, wie sie das System gestalten sollen nervt mich!

          Antworten
          1. Spooky 🏅
            sagt am zu FaceOfIngo ⇡

            Wandere in ein Land deiner Wahl aus, was nicht der EU angehört

            Antworten
          2. Olav Lange ☀️
            sagt am zu FaceOfIngo ⇡

            Hat es Sie auch genervt als die EU sich in die Firmen/Preispolitik der Mobilfunkunternehmen eingemischt hat um Roaming Gebühren zu deckeln/abzuschaffen?
            Oder das man unter Windows schon seid JAHREN/JAHRZEHNTEN den Browser frei wählen kann?

            Das meckern über die EU der APPLE Fans ist teilweise absurd
            Apple hat über Jahre auch und gerade EU Firmen behindert
            Trump wird auch von Deutschen für sein „America First“ gefeiert
            Aber die EU wird für ihr „EU First“ massiv kritisiert

            Antworten

