Apple iOS 18.4 kommt mit einer exklusiven Funktion für die EU

Apple hat sich bei den iOS-Updates für eine Zweiklassengesellschaft entschieden, denn global und in der EU gibt es mittlerweile einen anderen Stand. Änderungen, welche die EU vorschreibt, kommen nicht weltweit, und Neuerungen, die weltweit bei iOS eingeführt werden, sind (zum Start) jetzt nicht mehr ganz sicher für die EU.

Für uns ist die EU-Version von iOS relevant und da dürfte es mit iOS 18.4 wieder eine exklusive Funktion geben. Apple hat schon bestätigt, dass man die Standard-Apps für Navigation und Übersetzungen ändern können wird, nannte aber bisher keinen Zeitraum. Jetzt spricht man von „Frühjahr 2025“. Das ist recht eindeutig.

Dieser Schritt dürfte also mit iOS 18.4 anstehen, was im April erwartet wird und auch die Apple Intelligence in der EU einführt. Ich nutze zwar mittlerweile immer häufiger Apple Maps, weil sich der Dienst positiv entwickelt, aber Google Maps bleibt meine erste Wahl und wird dann direkt als Standard-Dienst in iOS 18.4 festgelegt.