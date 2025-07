Apple Watch SE 3 könne ganz neue Wege gehen

Wir haben jetzt schon häufiger gehört, dass Apple in diesem Jahr mal wieder eine neue Apple Watch SE plant und Mark Gurman lieferte uns nicht nur neue Details zur normalen Apple Watch Series 10, er sprach auch kurz über das neue SE-Modell.

Diese wird vermutlich das aktuelle Design der Apple Watch Series 7 (oder 8 oder 9, wie man es nimmt) bekommen, aber die Smartwatch könnte erstmals aus Plastik und nicht aus Aluminium sein. So könnte Apple die Kosten der Smartwatch senken.

Mark Gurman sagt nicht, dass Apple diesen Schritt sicher geht, er behauptet nur, dass Apple das testet. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Quelle bei einer Änderung von Apple so ausdrückt, bei der sie sich noch nicht ganz sicher ist.

Es gibt in der Technik-Welt bereits Beispiele, bei denen Unternehmen diesen Schritt gegangen sind, zum Beispiel beim Rahmen eines Smartphones. Doch das kam bei den Kunden bisher nicht immer gut an, denn Plastik ist eben nicht ganz so robust.

-->