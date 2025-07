Apple Watch Series 10: Leak verrät neue Details zur Smartwatch

Eigentlich deutete sich bisher ein recht großes Update für die Apple Watch Series 10 an, aber es sieht so aus, als ob das ausbleibt. Laut Mark Gurman von Bloomberg wird man den Unterschied optisch im Vergleich zur aktuellen Series 9 kaum sehen.

Es gibt zwar neue Größen (45 mm und 49 mm, war bereits bekannt) und die neue Apple Watch wird etwas dünner (deutete sich ebenfalls schon an), aber sonst tut sich nichts. Der letzte Leak der CAD-Bilder könnte also tatsächlich gestimmt haben.

Apple scheint auch noch Probleme mit Schlafapnoe (man benötigt den Sensor für Blutsauerstoff, aber das ist rechtlich derzeit schwierig) und Blutdruck zu haben, das sollten zwei neue Funktionen werden, die derzeit nicht ganz sicher für 2024 sind.

Klingt also so, als ob das große Upgrade zum Jubiläum der Ankündigung ausbleibt, aber die Quelle merkt auch an, dass der Marktstart genau genommen im Frühjahr 2015 war, Apple könnte also auch ein großes Upgrade für nächstes Jahr einplanen.

Apple Watch Ultra 3 mit gleichem Design

Wer also auf ein neues und kantiges Design, neue Health-Sensoren und vielleicht noch ein neues Bandsystem gewartet hat, der dürfte enttäuscht sein. Ach, und ein neuer Chip ist auch dabei, die Apple Intelligence kommt allerdings nicht auf die Uhr.

Und die Apple Watch Ultra 3? Da wird sich in diesem Jahr optisch nichts ändern, so Mark Gurman, der damit ein anderes Gerücht bestätigt. Gut möglich, dass es 2024 eine dunkle Version der Ultra gibt, aber das Design bleibt noch ein Jahr erhalten.

