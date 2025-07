Apple Watch Series 10: Bleibt das große Upgrade zum Jubiläum aus?

Ende letzten Jahres sprach Mark Gurman noch davon, dass „mindestens ein Modell ein neues Design“ bei der kommenden Apple Watch Series 10 erhalten wird. Doch diese Aussage hat sich mittlerweile geändert, die Quelle nutzt einen anderen Ton.

„Die diesjährige Apple Watch Ultra der dritten Generation wird in etwa so aussehen wie das Original, und die anderen Watch-Modelle ähneln immer noch der 2018 eingeführten Series 4“, so Mark Gurman jetzt in einem Newsletter für Bloomberg.

Ein indirekter Hinweis, dass die jüngst aufgetauchten CAD-Bilder echt sind? Bleibt das neue Design zum 10. Jubiläum aus und bekommen wir nur neue Größen? Oder hat Apple, wie beim iPhone X, ein besonderes Modell geplant, was sich abhebt?

Derzeit deutet jedenfalls einiges darauf hin, dass wir eine Apple Watch Ultra 3 im Herbst sehen, bei der sich nichts tut und die von einer schwarzen Version begleitet wird, und bei der Apple Watch Series 10 bekommen wir 45 mm statt 41 mm und 49 mm statt 45 mm als Größen, sonst wird sich beim Design allerdings nicht viel tun.

-->