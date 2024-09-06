PlayStation 5 Pro: Sony zeigt die neue Konsole selbst

Die PlayStation 5 Pro soll kommende Woche vorgestellt werden und wir hatten hier auch schon ein mögliches Bild, welches einen zuverlässigen Leak als Basis nutzte.

Sony wird die neue Pro-Konsole zufälligerweise passend zum 30. Jubiläum der PlayStation selbst auf den Markt bringen und da startete man diese Woche mit den ersten Highlights, denn das wird gefeiert. Und das Jubiläum hat ein eigenes Logo.

Nun, zoomt man weit genug in die Symbole, dann findet man die PlayStation 5 Slim, die PlayStation Portal, diverse Controller und die PlayStation 5 Pro. In der Mitte:

Sony hat das ganze Marketing für das Jubiläum also schon so vorbereitet, dass man die normale PlayStation 5 und die PlayStation 5 Pro feiert, eine Ankündigung ist jetzt wirklich nur noch eine Frage von Tagen. Ob dieser Leak sogar gewollt ist?

Man findet das Icon jedenfalls in diversen PlayStation-Jubiläum-Logos, auch in den unterschiedlichsten Ländern. Vermutlich bereitet sich das Marketing-Team von Sony in diesen Minuten auf die Ankündigung der PlayStation 5 Pro nächste Woche vor.