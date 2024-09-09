Apple Watch Series 10 vorgestellt: Dünner, leichter und aus Titan

Apple hat auf dem heutigen Apple Event eine neue Generation der Apple Watch vorgestellt und 10 Jahre nach der Ankündigung der ersten Apple Watch startet die neue die Apple Watch Series 10, die ein größeres Upgrade spendiert bekommt.

Das Design der Apple Watch Series 10 wurde etwas überarbeitet, aber das kantige Design, welches einst die Runde machte, scheint Apple gestrichen zu haben. Die Apple Watch bleibt rund, aber sie wird mit der neuen Generation etwas schmaler.

Das Highlight ist ein größeres, helleres und deutlich besseres Displays (jetzt auch mit 1 Hz), passend dazu gibt es auch ein neues (und exklusives?) Watchface. Apple hat auch das Innenleben (wie die Speaker) überarbeitet, damit alles dünner wird.

Edelstahl wird gestrichen, dafür gibt es jetzt wieder Titan bei der normalen Apple Watch, jetzt allerdings glänzend. Das dürfte ein kleiner Vorgeschmack auf den neuen Rahmen des iPhones werden, der ja in Zukunft auch wieder glänzen soll.

Unter der Haube werkelt der Apple S10, die neue Apple Watch Series 10 lädt etwas schneller (80 Prozent in 30 Minuten), die trackt Schlafapnoe (kommt auch für die Series 9 und Ultra 2) und die Tiefe-App der Ultra wandert auch die normale Watch.

Die neue Apple Watch Series 10 kann ab heute bei Apple vorbestellt werden, dort gibt es außerdem weitere Details zur Smartwatch. Marktstart ist am 20. September.