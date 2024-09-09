Heute vor 10 Jahren: Apple stellt die erste Apple Watch vor

Wearables

Die Apple Watch wurde heute vor 10 Jahren das erste Mal vorgestellt, um 19 Uhr deutscher Zeit präsentierte Tim Cook am 9. September 2014 ein „One more thing“.

Es war die erste „eigene“ Produktkategorie nach Steve Jobs und Apple war zwar nicht das erste Unternehmen mit einer Smartwatch, aber sehr früh dabei. Hier hat man nicht gewartet, bis der Markt etabliert ist, hier hat man den Markt aufgebaut.

Es gab Quartale, in denen Apple mit über 50 Prozent der Marktführer in den letzten Jahren war und bis heute dominiert man die Wearables mit der Apple Watch. Apple warb auch gerne damit, dass man größer als die Schweizer Uhrenindustrie sei.

Falls ihr euch die Zeit bis zum Apple Event heute noch ein bisschen vertreiben wollt, dann schaut doch in der Keynote von Apple vorbei, ab Minute 55 geht es ca. los:

Zum 10. Jubiläum wird es heute aber vermutlich keinen iPhone X-Moment bei Apple geben, denn die Apple Watch Series 10 ist wohl ein großer Schritt, aber auch kein ganz großer. Die neue Apple Watch SE 3 ist wohl eine Series 7/8/9 aus Plastik und kommt später und eine Apple Watch Ultra 3 werden wir 2024 eher nicht sehen.

Ich bin aber dennoch gespannt, wie Apple das heute vermarktet, denn die Apple Watch soll das Highlight der Keynote werden, so Mark Gurman. Und vielleicht hat Apple ja noch ein Ass im Ärmel, ein „One more thing“, welches bis jetzt geheim ist.

