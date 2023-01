Apple will ab 2025 noch unabhängiger werden

Das iPhone SE 4 für Anfang 2024 ist vom Tisch, was wohl mehrere Gründe hat. Es sollte unter anderem das erste iPhone von Apple werden, welches mit einem 5G-Modem von Apple selbst auf den Markt kommt. Apple arbeitet seit 2020 an einem 5G-Modem, doch letztes Jahr wurde bekannt, dass der Plan gescheitert ist.

Ziel war es, dass das Modem schon ab 2023 oder spätesten 2024 in iPhones zum Einsatz kommt. Doch laut Mark Gurman von Bloomberg hat Apple diesen Plan nicht aufgegeben, es dürfte aber 2025 werden. Und man will nicht direkt alle iPhones damit ausstatten, der Rollout des Modems soll sogar insgesamt drei Jahre dauern.

Apple will aber ab 2025 nicht nur ein eigenes Modem einführen und unabhängig von Qualcomm werden, auch Broadcom steht 2025 vor dem Aus. Apple will auch eigene Chips für Bluetooth und WLAN entwickeln. Dieser Plan hat sich schon Ende 2021 angedeutet. Das große Ziel: So viel Technik intern entwickeln, wie möglich ist.

Video: Aktuelle Apple-Gerüchte im Überblick

