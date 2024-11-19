Aqara Rauchmelder startet in Europa

Aqara hat einen neuen Rauchmelder mit verschiedenen intelligenten Funktionen auf den europäischen Markt gebracht.

Das Gerät dient als Sicherheitslösung für Smart Homes und erkennt Rauch frühzeitig. Mit einer bis zu 85 Dezibel lauten Sirene und einer blinkenden LED bietet der Rauchmelder akustische und visuelle Alarme.

Zusätzlich kann er über angeschlossene Aqara-Hubs und andere kompatible Geräte synchronisierte Warnungen in mehreren Räumen auslösen. Dank Echtzeit-Benachrichtigungen auf dem Smartphone bleiben die Nutzer auch unterwegs informiert und können potenzielle Gefahren überprüfen oder Maßnahmen einleiten.

Der Rauchmelder lässt sich in zahlreiche Smart-Home-Plattformen wie Amazon Alexa, Apple Home und Google Home integrieren und unterstützt den neuen Matter-over-Bridge-Standard. Dies ermöglicht eine Interoperabilität mit anderen Geräten.

Nutzer können automatisierte Reaktionen einrichten, wie das Abschalten der Lüftungsanlage, um die Ausbreitung von Rauch zu verhindern, oder das Blinken von RGB-Leuchten als zusätzliche Warnung. Fehlalarme können über die Aqara Home App oder andere Gerätefunktionen stummgeschaltet werden.

Das Produkt zeichnet sich durch eine Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren und ein kompaktes Design aus. Es unterstützt regelmäßige Funktionstests über die App und warnt bei niedrigem Batteriestand, um eine ständige Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Der Rauchmelder kostet 44,99 Euro und ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

