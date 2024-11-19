Aqara Ventilsteuerung T1 startet in Deutschland

Aqara hat die weltweite Verfügbarkeit der Ventilsteuerung T1 angekündigt, einer Nachrüstlösung für die intelligente Steuerung von Wasserarmaturen.

Das Gerät, das erstmals auf der IFA 2024 vorgestellt wurde, soll Wasserventile in Hausautomatisierungssysteme integrieren. Die Ventilsteuerung T1 bietet einen Schutz vor Wasserschäden, indem sie mit Wasserlecksensoren gekoppelt werden kann. Das System ermöglicht eine Echtzeit-Überwachung sowie eine automatische Absperrung im Falle eines Lecks, was insbesondere bei Abwesenheit der Bewohner von Vorteil sein kann.

Die Nutzer können die Steuerung auch manuell über eine mobile App bedienen oder programmieren. Die Installation ist unkompliziert, da das Gerät einfach an vorhandene Ventilgriffe angeschlossen wird, ohne dass größere Änderungen an den Rohrleitungen vorgenommen werden müssen.

Das Gerät ist batteriebetrieben und nutzt das Zigbee-Protokoll, das eine Betriebsdauer von bis zu zwei Jahren ermöglicht. Es kann in viele gängige Smart-Home-Plattformen integriert werden und ist durch die Aqara Matter Bridge zukunftssicher. Der T1 ist in mehreren Ländern und Regionen, darunter Deutschland, erhältlich und kostet in Europa 69,99 Euro.

