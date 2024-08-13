Dienste

ARD Audiothek startet auf Android TV

Ard Audiothek Android Tv

Die ARD Audiothek bietet allen Audiofans Zugang zu einem breiten Angebot an Inhalten der ARD und des Deutschlandradios. Mit der neuen Version für Android TV können nun auch Nutzer von Fernsehgeräten mit dem Betriebssystem Android TV diese Inhalte abrufen. Die App kann über den Google Play Store heruntergeladen werden.

Bei der Entwicklung der Android TV-Version der ARD Audiothek wurde laut ARD besonderer Wert auf eine nutzerfreundliche Bedienung gelegt. Die App wurde speziell für die Fernbedienung von Android TV optimiert, um eine „einfache und intuitive“ Bedienung zu gewährleisten. Somit können die Nutzer am TV problemlos durch das Angebot an Hörspielen, Krimis, Podcasts und anderen Audioformaten navigieren.

Darüber hinaus bietet die ARD Audiothek die Möglichkeit, die Inhalte über einen kostenlosen ARD-Account nach den eigenen Vorlieben zu personalisieren. Der Account funktioniert plattform- und applikationsübergreifend und kann auch für andere ARD-Angebote wie die Mediathek und die Angebote von Tagesschau und Sportschau genutzt werden.


