ARD Mediathek: Verbesserungen in der Google-Suche und für Google TV

Ab sofort sind die Inhalte der ARD Mediathek in der Google-Suche besser auffindbar. Nutzer, die beispielsweise nach „neue Serien“ suchen, erhalten nun auch Vorschläge aus dem Angebot der ARD Mediathek.

Zusätzlich gibt es im Google-Auswahlmenü eine spezielle Filteroption, um gezielt nach Inhalten der ARD Mediathek zu suchen. Damit wird die Suche nach Filmen, Serien und Dokumentationen in der ARD Mediathek deutlich vereinfacht und die Navigation benutzerfreundlicher.

Die ARD stellt Google über Metadaten-Feeds Informationen zur Verfügung, die für eine automatisierte Anzeige in den Suchergebnissen notwendig sind. So machen ARD-Icons in den Suchergebnissen deutlich, dass es sich um Videos aus der ARD Mediathek handelt. Mit einem Klick starten die Videos sofort in der ARD Mediathek.

Die Kooperation zwischen ARD und Google geht aber über die reine Websuche hinaus. Auch auf Geräten mit Google TV oder Android TV werden Filme, Serien und Dokumentationen aus der ARD Mediathek ab sofort automatisch auf der Startseite empfohlen.

-->