ARD und ZDF sichern sich die exklusiven Rechte der Fußball-EM der Frauen 2025

Die UEFA Women’s EURO 2025, die im kommenden Jahr in der Schweiz ausgetragen wird, wird auch im deutschen Fernsehen umfassend zu sehen sein.

ARD und ZDF haben über die European Broadcasting Union (EBU) die exklusiven Übertragungsrechte für alle Spiele des Turniers erworben. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender werden die Spiele live sowie zeitversetzt auf verschiedenen Plattformen, einschließlich der sozialen Medien, präsentieren.

Beide Sender sehen nach eigenen Angaben in der Frauen EURO 2025 eine hervorragende Möglichkeit, die wachsende Attraktivität des Frauenfußballs weiter zu stärken.

ARD und ZDF hatten sich bereits zuvor umfangreiche Übertragungsrechte im Frauenfußball gesichert, darunter die UEFA Women’s Nations League und die Qualifikationsspiele zur EURO 2025, die vom 2. bis 27. Juli 2025 in acht Schweizer Städten mit 16 Mannschaften ausgetragen wird und für die sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bereits qualifiziert hat.


