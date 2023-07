Armored Core VI: Fires of Rubicon – Gameplay-Videos vermitteln einen ersten Eindruck vom Spiel

Über den mittlerweile sechsten Teil der Armored Core-Serie mit dem Zusatztitel „Fires of Rubicon“ haben wir erst vor wenigen Tagen berichtet. Mit der Veröffentlichung des Story-Trailers war ich der Meinung, dass dies nun der Beginn der offiziellen Werbekampagne sei – und ich musste feststellen, dass ich Recht hatte. Das japanische Entwicklerstudio FromSoftware und Publisher Bandai Namco Entertainment haben der Presse nun die Möglichkeit gegeben, sich das Spiel etwas genauer anzusehen.

Armored Core: Das sagt die Presse

Herausgekommen sind zahlreiche Gameplay-Videos, die einen sehr guten Eindruck vom Spiel vermitteln. Gezeigt werden Kampfsequenzen, die Möglichkeiten der Aufrüstung und ein kleiner Ausschnitt aus der Hauptstory in Form von Missionen.

Armored Core VI: Fires of Rubicon wird am 25. August für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC-Steam veröffentlicht.

