Siri bekommt schon wieder ein neues Design

Apple spendierte Siri mit dem Start der Apple Intelligence ein neues Design, was ich ehrlich gesagt auch durchaus ansprechend finde, wenn der Rand animiert ist.

Doch bei Siri selbst tat sich beim Start der KI von Apple nichts und man musste Funktionen sogar verschieben, die jetzt erst mit dem großen Neustart von Siri 2.0 im Herbst kommen, was Google Gemini als Basis nutzt. Und damit man erkennt, dass es eine neue Version von Siri ist, gibt es direkt wieder ein neues Design.

Optisch hat es Apple schon angeteasert, so Mark Gurman, es wird in etwa wie die 26 in der Einladung für die WWDC 2026 im Juni im folgenden Video aussehen:

Neben der neuen Animation plant Apple mit Siri angeblich auch eine eigene App, die als Chatbot fungiert, Siri 2.0 wird deutlich schlauer und diese Animation wird man, sofern man ein iPhone damit besitzt, erstmals in der Dynamic Island sehen.

Viele waren nach dem Start der Apple Intelligence und dem neuen Design von Siri enttäuscht, weil sich eben gar nichts getan hat. Dieses Mal muss es also sitzen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Apple das nicht ein zweites Mal versemmelt.