Armored Core VI: Fires of Rubicon – Noch nie sah Stahl in Bewegung so schön aus

Die Armored Core-Reihe von FromSoftware ist eine Third-Person-Shooter-Mecha-Videospielreihe, die seit 1997 zahlreiche Nachfolger und Ableger hervorgebracht hat. Das Franchise ist zwar nicht „sehr bekannt“ und „groß“, aber in der Szene sehr beliebt – entsprechend groß war die Freude, als das japanische Entwicklerstudio und Publisher Bandai Namco Entertainment Ende 2022 den mittlerweile sechsten Teil der Reihe offiziell ankündigten.

Armored Core – Das Mech-Actionspiel der Extraklasse

Da die Veröffentlichung am 25. August für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC-Steam immer näher rückt, beginnt entsprechend die Werbekampagne für Armored Core VI: Fires of Rubicon anzulaufen.

Der nun veröffentlichte Story-Trailer zeigt nach Angaben des Publishers, „wie die Jagdhunde mit rücksichtsloser Hartnäckigkeit ihre Mission erfüllen und auch die Ereignisse, die zum Beginn von Armored Core VI: Fires of Rubicon führen werden“.

Was mich an den bisherigen Trailern am meisten beeindruckt hat, ist das Zusammenspiel von Stahl, Explosionen und dem Spiel mit der Zeit zum Ausweichen und Kontern.

Erwartet aber keine Spielmechaniken wie in Elden Ring, Sekiro oder Dark Souls, die ebenfalls aus dem Hause FromSoftware stammen. Das zuvor veröffentlichte Gameplay-Video vermittelt einen besseren Eindruck vom Spielgeschehen:

