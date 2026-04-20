Das ist der neue Smart #2 als Konzeptskizze

Smart wird am 22. April ein erstes Konzept für den neue Smart #2 zeigen, der die Marke zum Ursprung zurückbringen soll und letzten Sommer bestätigt wurde. Das kompakte Elektroauto kommt 2027, die finale Version wird Ende 2026 vorgestellt.

Diese Woche gibt es die „bislang ambitionierteste Produkterweiterung“ bei Smart und der Nachfolger des fortwo ist mit dabei. Neben dem Smart #2 wird man vor Ort auch den Smart #6 für China zeigen, denn Smart bringt erstmals eine Limousine.

Doch zurück zum kompakten Stadtauto, das Konzept soll ein markantes Exterieur besitzen und wohl auch Kunden aus China ansprechen. Und als erste Vorschau auf den neuen Smart #2 hat man heute die ersten Konzeptskizzen dazu veröffentlicht: