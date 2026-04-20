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The Last of Us Part 3 könnte die Geschichte ganz anders angehen

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The Last Of Us Part 1 Und 2

Im ersten Spiel lag der Fokus der Geschichte von The Last of Us voll auf Joel und Ellie, im zweiten Spiel erweiterte Naughty Dog da Sache jedoch, in dem man die Geschichte auch aus der Sicht von Abby erzählte, was die Sache veränderte.

Im dritten und letzten Teil, der mittlerweile als relativ sicher gilt (aber vermutlich erst in den 2030ern erscheint, weil nach Intergalactic erst ein neues Uncharted kommen soll), könnte Neil Druckmann die Sache erneut ganz anders angehen.

In einem Interview hat Gabriel Betancourt, der lange bei Naughty Dog arbeitete, verraten, dass Ellie nicht die einzige immune Person in dieser Welt ist. Eine Idee von Neil Druckmann war, dass Part 3 die Geschichte mehrere Personen erzählt, die alle immun sind. Die Idee sei, dass man die Welt von The Last of Us deutlich erweitert.

Sowas stimmt auf den ersten Blick viele skeptisch und es ist unklar, ob Neil Druckmann diese Idee weiter verfolgt, aber vielleicht hat er genau diese Vision im Interview von 2024 angedeutet. Wir werden es, hoffentlich, in ein paar Jahren wissen.

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  1. Kurt 🔆
    sagt am

    das muss dann aber ein Prequel sein ansonsten ist es retcon imho.

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