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Apple dominiert 2026 die Smartphone-Branche

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Das 17er-Lineup ist das bisher erfolgreichste iPhone, das bestätigte Apple-Chef Tim Cook vor einer Weile, als er über das Weihnachtsgeschäft 2025 sprach. Und die Dominanz von Apple hält im neuen Jahr an, man dominiert die Konkurrenz.

Mit einem Marktanteil von 21 Prozent war Apple erstmals in einem Q1 die Nummer 1 auf dem Markt, so Counterpoint Research. Samsung folgte mit 20 Prozent auf dem zweiten Platz und Xiaomi kam mit 12 Prozent gerade noch so in die Top 2 mit rein.

Die meisten Marken mussten in diesem Jahr ordentlich Federn lassen, Xiaomi brach laut Quelle um fast 20 Prozent ein, nur Apple konnte mit 5 Prozent wachsen. Das iPhone 17 und iPhone 17 Pro (Max) sind also weiter extrem beliebt bei den Kunden.

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13. April 2026 | Jetzt lesen →

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