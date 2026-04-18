Philips bringt neuen Gaming-Monitor mit 260 Hz

Der Gaming-Monitor Philips Evnia 27M2N5201P erweitert die Evnia-5000-Serie um ein 27-Zoll-Modell für schnelle Spiele.

Das Unternehmen Philips ergänzt seine Evnia-5000-Serie um den Monitor Evnia 27M2N5201P. Das 27-Zoll-Modell mit Fast-IPS-Panel bietet laut Unternehmensangaben eine native Bildwiederholrate von 240 Hz, die sich auf bis zu 260 Hz übertakten lässt. Hinzu kommen Full-HD-Auflösung, AdaptiveSync, HDR10-Unterstützung sowie Funktionen wie Low Input Lag.

Für schnelle Spielszenen nennt Philips eine Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG sowie 0,3 ms Smart MBR. Laut Unternehmen soll das die Bewegungsdarstellung schärfer wirken lassen und Unschärfen reduzieren.

Das Fast-IPS-Panel soll zudem stabile Farben und Blickwinkel liefern, während die Full-HD-Auflösung die Anforderungen an die Hardware vergleichsweise niedrig hält.

Philips Evnia 27M2N5201P: Ausstattung, Anschlüsse und Marktstart

Zur Ausstattung gehört auch ein KI-gestütztes Ambiglow-System auf der Rückseite, das Farben und Helligkeit der Beleuchtung laut Unternehmensangaben in Echtzeit an Bild- und Audioinhalte anpasst.

Für den Alltag nennt Philips einen ergonomischen Standfuß mit Höhenverstellung sowie Neige-, Schwenk- und Drehfunktion. Anschlüsse sind HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 und ein Kopfhörerausgang. HDMI- und DisplayPort-Kabel liegen bei.

Wichtige Daten im Überblick:

27 Zoll mit Fast-IPS-Panel und Full-HD-Auflösung

240 Hz nativ, bis 260 Hz per Übertaktung laut Philips

Bis zu 1 ms GtG und 0,3 ms Smart MBR

AdaptiveSync, HDR10, Low Input Lag und Precision Center

Beim Komfort verweist Philips außerdem auf SoftBlue, Flicker-Free und einen Low Blue Modus. Das Precision Center dient als Software für Profile und weitere Einstellungen.

Der Monitor soll in Deutschland und Österreich ab Ende April 2026 für 199,00 Euro UVP erhältlich sein, in der Schweiz ab April oder Mai 2026 für 179,00 Franken ohne Mehrwertsteuer und vorgezogene Recyclinggebühr.

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