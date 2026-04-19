backFlip 16/2026: ING bestätigt Angebot zum Altersvorsorge-Depot

Die 16. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „ING bestätigt Angebot zum Altersvorsorge-Depot“, „Volkswagen zeigt den neuen VW ID.3 Neo vorab“ und „Bloodborne: Sony überrascht mit offizieller Ankündigung“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.