Hyundai und Kia reagieren auf das größte Problem ihrer Elektroautos

Bei fast jedem Beitrag über Elektroautos von Hyundai und Kia (und eigentlich auch Genesis) kann man die Uhr danach stellen, bis ein Kommentar zur ICCU kommt, einem der größten Probleme des Konzerns. Jetzt gibt es eine offizielle Reaktion.

Die ICCU ist die „Integrated Charging Control Unit“ in den Elektroautos der E-GMP, einer Plattform für Elektroautos. Sie kümmert sich um das Lademanagement, V2L, die 12V-Versorgung und mehr und ist ein sehr wichtiges Bauteil in den Modellen.

Eine „lebenslange Garantie“ auf die ICCU

Diese ICCU fällt sehr oft aus und ist defekt und damit der Ruf für Elektroautos von Hyundai und Kia auf dem Gebrauchtmarkt nicht komplett in den Keller geht, hat man jetzt eine, wie es Nextmove nennt, „lebenslange Garantie“ darauf gegeben.

Die beiden Marken der Hyundai Motor Group (Genesis dürfte auch bald folgen) haben der Quelle bestätigt, dass man die Garantie auf die ICCU auf 15 Jahre oder 300.000 Kilometer (was als Erstes eintrifft) verlängert. Finale Details stehen noch aus, das Kleingedruckte zu dieser neuen Bedingung dürfte aber bald eintreffen.

Mal schauen, ob das die potenziellen Kunden von Hyundai und Kia beruhigt und wie sich das auf das Image der Elektroautos auswirkt. Wie man liest, sind aber auch hin und wieder lange Wartezeiten bei einem Defekt ein Problem, dazu gibt es keine Aussage. Warten wir mal ab, wie die finalen Details in den nächsten Tagen aussehen.