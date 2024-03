Assassin’s Creed: Exklusive Details zum neuen Spiel für 2024

Ubisoft hat für Ende des Jahres ein neues Assassin’s Creed geplant und wir wissen schon seit letzten Jahr, dass es dieses Mal nach Japan geht. Der offizielle Teaser von Ubisoft, den ich als Beitragsbild gewählt habe, hat das aber schon verraten.

Assassin’s Creed Red: Bessere Grafik erwartet

Jetzt gibt es neue und exklusive Informationen zum Spiel, der neue Titel dürfte nämlich optisch einen kleinen Sprung bei der Grafik machen. Das Team nutzt noch keine ganz neue Engine, aber man nutzt eine Weiterentwicklung (Anvil Pipeline).

Diese Weiterentwicklung soll es übrigens leichter machen, dass die Teams besser zusammenarbeiten, denn es sind viele Spiele rund um Assassin’s Creed geplant, wir haben hier erst vor ein paar Tagen über den großen Infinity-Hub berichtet.

Assassin’s Creed Red: Eigene Basis aufbauen

Die Kämpfe in Assassin’s Creed Red, so der vorläufige Name, bei dem es sich noch nicht um den finalen Titel handelt, werden ähnlich wie in Valhalla ablaufen. Es gibt aber noch etwas mehr Blut und der Fokus liegt deutlich stärker auf Schleichen.

Einige Parts dürften an Spiele wie Splinter Cell erinnern, aber man hat als Spieler auch meistens die Option, dass man sich einfach frontal durchkämpft. Und es gibt wohl noch eine Gemeinsamkeit mit Vahalla, denn wir bekommen eine feste Basis.

Diese nennt sich „Hideout“ und hier können Fähigkeiten erlernt werden, man kann sie frei platzieren (es ist ein Open World-Spiel) und man kann sie ausbauen. Die Geschichte selbst basiert wohl auf einer wahren Begebenheit von einem Samurai namens Yasuke. Es gibt zwei Hauptcharaktere (männlich und weiblich) im Spiel.

Klingt für mich stark nach Assassin’s Creed Valhalla in einer anderen Zeit und Japan, aber das letzte Hauptspiel der Reihe kam gut an und war ein sehr großer Erfolg, da ist es nicht abwegig, dass Ubisoft diese Formel wiederholen möchte.

