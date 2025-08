Assassin’s Creed: Ubisoft hat eine überraschend große Roadmap

In den kommenden zwei Jahren soll der Fokus noch auf Assassin’s Creed Shadows liegen, so der zuverlässige Tom Henderson von Insider Gaming. Doch Ubisoft hat eine sehr große Roadmap für die Reihe geplant, denn mindestens 9 Spiele sind im Moment in Entwicklung. Wobei natürlich nicht alles vollwertige Hauptspiele sind.

Die Strategie für die kommenden sechs Jahre steht jedoch, auch wenn jüngste Ereignisse natürlich für Änderungen sorgen könnten. Doch davon ist hier eher nicht auszugehen, denn Ubisoft will das maximale aus der Marke herausholen und die gut informierte Quelle hat uns auch schon die Details für die Zukunft verraten:

Assassin’s Creed „Jade“: Spielt in Japan und wird das nächste Spiel der Reihe, es ist ein kleineres Erlebnis, ähnlich wie Mirage.

Assassin's Creed „Invictus": Ist das erste von mehreren Multiplayer-Projekten und soll sich ein bisschen an Fall Guys orientieren. 16 Spieler treten hier in Runden gegeneinander an und Support ist für 5 Jahre vorgesehen.

Assassin's Creed „Obsidian": Das von vielen erwartete Remake für Black Flag, es soll parallel mit Invictus erscheinen und wird 2026 erwartet.

Assassin's Creed „Hexe": Kein ganz großer Titel, aber ein größeres Assassin's Creed, welches der bisher düsterste Teil der Reihe werden soll und zwei Jahre nach dem Release von Shadows geplant ist. Hier ist auch nur ein Jahr an Support (DLCs) vorgesehen.

Assassin's Creed „Scarlet": Dies ist das nächste Hauptspiel der Reihe und soll drei Jahre nach Shadows (also ein Jahr nach Hexe) kommen. Gut möglich, dass es drei Regionen (Indien, das Mittelmeer und das Aztekenreich) abdeckt.

Assassin's Creed „Stardust": Das zweite Remake hat bereits grünes Licht und geht nach Black Flag in die Produktion. Es ist aber unklar, welches Spiel der Reihe hier geplant ist.

Assassin’s Creed „Emerald“: Das zweite Multiplayer-Spiel der Reihe, es soll kurz nach dem neuen Hauptteil erscheinen und ist ebenfalls für 5 Jahre vorgesehen.

Assassin's Creed „RPG3": Nach dem neuen Hauptspiel kommt ca. zwei Jahre später wieder ein kleineres Spiel der Reihe, welches bisher aber noch kein festes Thema besitzt.

Assassin's Creed „Remake3": Das gilt auch für das dritte Remake, welches etwa ein Jahr nach RPG3 geplant ist. Auch dieser Titel ist fest geplant, hat aber noch kein internes Studio.

Es handelt sich hier natürlich um die Codenamen und Insider Gaming merkt an, dass Ubisoft diese Strategie auch nach 2030/2031 weiterlaufen lassen könnte, wenn diese erfolgreich ist. Ich freue mich nach Shadows, und das war ja auch mein großer Kritikpunkt am Wochenende, ehrlich gesagt auf die kleineren Teile der Reihe.

Bei diesem Zeitplan und dieser überraschend großen Roadmap würde es mich aber nicht wundern, wenn Quantität weiterhin vor Qualität bei Assassin’s Creed kommt. Und dann verliert man das Talent im Team, welches eigene Projekte plant und so Spiele wie Clair Obscur Expedition 33 realisiert. Schade, aber am Ende verdient.

