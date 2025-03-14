ASUS ROG Ally und ROG Ally X erhalten das März Firmware-Update
Nachdem der taiwanische Hersteller ASUS im Januar seine Gaming-Handhelds ROG Ally und ROG Ally X mit einem entsprechenden monatlichen Update versorgt hat, hat man sich im Februar ein wenig ausgeruht und keine Updates veröffentlicht – doch der März soll in Sachen Support wieder glänzen.
Das März Firmware-Update beschränkt sich auf die Behebung eines einzigen Fehlers, der die Modelle ROG Ally und ROG Ally X betrifft. Das Update ist wie gewohnt über die vorinstallierte Software Armoury Crate SE oder über die offizielle Website verfügbar.
On both Ally (RC71) and Ally X (RC72)
ACSE 1.5.29 on 3/3 through Armoury Crate SE on Ally and Ally X
- Bug Fix: Resolved an issue where ROG peripherals occasionally failed to update correctly in the Update Center.
