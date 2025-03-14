ASUS ROG Ally und ROG Ally X erhalten das März Firmware-Update

Nachdem der taiwanische Hersteller ASUS im Januar seine Gaming-Handhelds ROG Ally und ROG Ally X mit einem entsprechenden monatlichen Update versorgt hat, hat man sich im Februar ein wenig ausgeruht und keine Updates veröffentlicht – doch der März soll in Sachen Support wieder glänzen.

Das März Firmware-Update beschränkt sich auf die Behebung eines einzigen Fehlers, der die Modelle ROG Ally und ROG Ally X betrifft. Das Update ist wie gewohnt über die vorinstallierte Software Armoury Crate SE oder über die offizielle Website verfügbar.