Computer und Co.

ASUS stellt ProArt P16 mit AMD Ryzen AI und RTX 50-Grafik vor

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Asus Proart P16 H7606 Product Photo Black 06

ASUS hat mit dem ProArt P16 ein neues tragbares Notebook für kreative Anwender vorgestellt. Es ist mit einem AMD Ryzen AI 9 HX 370 Prozessor sowie wahlweise einer NVIDIA GeForce RTX 5060 oder 5070 Grafikkarte ausgestattet. Diese Kombination soll auch anspruchsvolle Anwendungen lokal ausführen können.

Das Gerät ist als sogenannter Copilot+-PC ausgelegt, was bedeutet, dass bestimmte KI-Funktionen von Windows auch offline genutzt werden können. Dazu zählen etwa automatische Untertitel und KI-gestützte Kreativfunktionen.

Das Notebook verfügt über ein 3K-OLED-Touchdisplay mit einer Auflösung von 2880 × 1800 Pixeln, einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer hohen Farbraumabdeckung (100 % DCI-P3). ASUS hebt hervor, dass das Display für die professionelle Bild- und Videobearbeitung geeignet ist. Ein TÜV-Rheinland-Zertifikat bestätigt eine augenschonende Nutzung.

Asus Proart P16 H7606 Product Photo Black 07

ASUS ProArt P16: Kreativfunktionen und Mobilität

Zur weiteren Ausstattung gehören proprietäre KI-Tools wie MuseNet zur Ideenfindung und StoryBoard für die Medienverwaltung. Mit dem ASUS DialPad lassen sich kreative Programme wie Photoshop oder Premiere Pro direkt über eine Touch-Bedienung steuern. Beim Kauf sind Abonnements für CapCut und Adobe Creative Cloud für einen begrenzten Zeitraum enthalten.

Das 1,85 kg leichte Gerät ist 14,9 mm dünn, besitzt eine umfangreiche Schnittstellenausstattung mit USB 4, HDMI 2.1, einem SD-Express-Kartenleser sowie Wi-Fi 7 und hat einen 90-Wh-Akku.

Offizielle Datenblätter der ProArt P16-Ausführungen (PDF)

Beide Modellvarianten (mit RTX 5060 bzw. RTX 5070) sind ab sofort im Handel erhältlich. Kostenpunkt: über 3000 Euro.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan Kirchner 🌀
    sagt am

    Sieht durchaus schick aus und hat auch – für meinen Geschmack – Gott sei Dank eine mittig zentrierte Tastatur ohne Ziffernblock. Jetzt das Teil noch mit AMDs Strix Halo aka Ryzen AI Max+ 395 ohne zusätzlicher GPU und ich würde schwach werden.

    Antworten
  2. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Nette Geräte aber soviel gebe ich nicht mal für einen Desktop aus, für ein Notebook hat es eine Null zuviel.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Computer und Co. / Hardware / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität