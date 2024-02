Asus: Unser neues Zenfone wird „ultra“ (groß)

Letztes Jahr deutete sich das Ende der Zenfone-Reihe an, doch das dementierte Asus und gab an, dass diese Reihe eine Zukunft hat. Mittlerweile ist aber klar, dass an den Gerüchten etwas dran war, denn die Zenfone-Reihe wird sich verändern.

Asus Zenfone: Neuanfang für 2024

Wir haben vor wenigen Tagen das neue Zenfone 11 Ultra gesehen und erfahren, dass es deutlich größer wird. Wir sprechen wohl über die üblichen 6,8 Zoll und der erste Teaser für das Event von Asus (am 14. März) liefert auch den Hinweis dafür:

Das neue Zenfone 11 wird „ultra“ groß und die Zeiten des kompakten Flaggschiffs sind vorbei. Es gab zwar mal Gerüchte, dass auch ein kompaktes Zenfone kommt, doch das waren keine zuverlässigen Meldungen und es deutet sich nicht mehr an.

Asus hat aus dem bei einigen Fans durchaus beliebten Kompakt-Flaggschiff ein Asus ROG Phone 8 mit einem anderen Logo gemacht. Also ja, die Reihe hat eine Zukunft, aber damit geht das neue Zenfone ab jetzt im Android-Einheitsbrei unter.

Ich bin mal gespannt, ob dieser Plan aufgeht, denn Asus ist nicht unbedingt der beste Android-Hersteller und bei Dingen wie Updates weit abgeschlagen. Gaming kann man, der Rest, na ja, geht so. Android-Smartphones mit 6,8 Zoll gibt es aber wie Sand am Meer. Falls der Preis also nicht attraktiv ist, wird das eher schwierig.

Asus Zenfone: Der Anfang vom Ende

Ja, die kompakten Flaggschiffe verkaufen sich seit Jahren immer schlechter, aber es war immerhin ein Alleinstellungsmerkmal bei Asus. Das fällt damit ab 2024 weg.

Meine Vermutung ist, dass das nicht funktioniert und die Kunden das noch weniger annehmen werden. Der Aufwand bei Asus ist hier zwar nicht so groß, da es nur ein Abklatscht des ROG Phones ist, aber damit begibt man sich eben in einen Bereich, den andere Marken seit Jahren besetzen und nicht ohne Grund erfolgreich sind.

Es würde mich nicht wundern, wenn man das jetzt 2024 und 2025 versucht und dann doch feststellt, dass es das langfristig mit der Zenfone-Reihe bei Asus war.

