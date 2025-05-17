ASUS Vivobook S16: Copilot+ Laptop mit 32-Stunden-Akku

ASUS hat kürzlich mit dem Vivobook S16 (S3607QA) ein neues Notebook-Modell mit Snapdragon-Prozessor, 70-Wh-Akku und integrierter KI-Unterstützung vorgestellt.

Das Gerät wiegt 1,7 kg, ist 15,9 mm dünn und soll sich laut Hersteller mit einer Akkulaufzeit von bis zu 32 Stunden für den mobilen Einsatz eignen. Die Schnellladefunktion ermöglicht es, den Akku in weniger als einer Stunde auf 60 Prozent aufzuladen.

Das Notebook gehört zu den sogenannten Copilot+ PCs, die Microsofts KI-Dienste wie „Recall“ und „Live Captions“ direkt in das Betriebssystem integrieren. Ein Qualcomm Hexagon NPU-Chip soll die KI-Anwendungen mit „bis zu 45 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde“ unterstützen.

Zur weiteren Ausstattung gehören 16 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher sowie ein bis zu 1 TB großer PCIe SSD Datenspeicher. Die Datenblätter der verfügbaren Modelle habe ich euch in PDF-Form hochgeladen:

Ausstattung, Bildschirm und Robustheit

Das Vivobook S16 ist mit einem bis zu 2,5K hochauflösenden Display im 16:10 Format ausgestattet, das mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Helligkeit von bis zu 550 Nits für verschiedene Anwendungsbereiche ausgelegt ist. Das Verhältnis von Display zu Gehäusefläche beträgt laut ASUS 89 %.

Das Gehäuse besteht aus Metall und erfüllt den US-Militärstandard MIL-STD 810H, was auf eine gewisse Robustheit schließen lässt. Ergänzt wird das Gerät durch ein vergrößertes Touchpad mit Gestensteuerung, eine beleuchtete Tastatur sowie Sicherheitsfeatures wie Microsoft Pluton, Windows Hello und eine physische Kameraabdeckung.

Schnittstellen, Konnektivität und Preis

Trotz des kompakten Designs sind zahlreiche Anschlüsse vorhanden, darunter zwei USB-A-, zwei USB-C-, ein HDMI- und ein kombinierter Audioanschluss. Drahtlos ist das Gerät mit WiFi 6E und Bluetooth 5.3 ausgestattet. Der Einstiegspreis startet laut ASUS bei 899 Euro. Das Gerät ist derzeit zum Beispiel bei Notebooksbilliger erhältlich.

