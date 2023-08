Asus stellt angeblich Zenfone-Smartphones ein

Die Zenfone-Reihe war in den letzten Jahren eine „beliebte“ Reihe für kompakte Android-Smartphones, sie könnte allerdings nach dem aktuellen Zenfone 10 von 2023 eingestellt werden. Das hört man aus Asien, die ROG-Reihe bleibt wohl.

Eine interne Umstrukturierung soll dafür sorgen, dass keiner aus dem Zenfone-Team entlassen wird, die Mitarbeiter werden auf andere Bereiche verteilt. Was aber vermutlich nicht ganz klappen wird, Asus wird sich auch von Personal trennen.

Das Ende der Zenfone-Reihe

Interessant ist, dass die Entscheidung wohl im Juni getroffen wurde, noch vor dem Zenfone 10. Das ist also das letzte Smartphone dieser Art und es wundert mich ehrlich gesagt nicht, denn die Anführungszeichen am Anfang hatten einen Grund.

Einige Medien, unter anderem auch wir, haben Asus durchaus gelobt, dass sie noch ein kompaktes Smartphone bauen, aber die Nachfrage auf dem Markt ist eben viel zu klein. Und die Update-Politik von Asus ist miserabel und nicht mehr zeitgemäß.

Sehr schade, ja, aber ich finde, in den letzten Monaten gab es viele Alternativen da draußen. Das aktuelle Samsung Galaxy S23 ist sehr kompakt und gut, das Xiaomi 13 ist etwas größer, aber auch noch kompakt und das Google Pixel 8 kommt bald.

Der Markt für kompakte Android-Smartphones hat wieder an Fahrt gewonnen und das Samsung Galaxy S23 kostet nicht nur in etwa gleich viel, es ist für mich die wesentlich bessere Wahl. Also ja, schade, denn ich finde es immer schön, wenn es mehr Auswahl gibt, aber Asus hat auch nicht alles getan, um das zu verhindern.

