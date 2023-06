Atomic Heart: Story-Erweiterung „Annihilation Instinct“ erscheint Anfang August

Das Spiel Atomic Heart hatte zum Zeitpunkt seines Erscheinens für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt: Einerseits beeindruckte das Erstlingswerk des Entwicklerstudios Mundfish durch Atmosphäre, Artstyle und Grafik, andererseits musste das Studio aufgrund seiner russischen Wurzeln im Zusammenhang mit der Ukraine-Invasion viel Kritik einstecken.

Nun gibt es Neuigkeiten zum Spiel selbst: Noch vor der Veröffentlichung wurde die Fortsetzung der Geschichte in Atomic Heart durch mehrere inhaltliche Erweiterungen offiziell bestätigt, der Start erfolgt jetzt mit dem ersten DLC mit dem Titel „Annihilation Instinct“.

Annihilation Instinct bietet mit dem Mendelejew-Komplex ein neues Gebiet, neue Waffen, neue (formwandelnde) Gegner und eine neue Handschuh-Fähigkeit, mit der man die Zeit selbst manipulieren kann. Auch die Fans der NORA-Maschine werden auf ihre Kosten kommen.

Atomic Heart ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC im Handel erhältlich. Das Erweiterungspaket erscheint am 2. August. Die Erweiterung ist im Atomic Pass sowie in der Gold und Premium Edition enthalten.

