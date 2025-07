Audi E5 ist der neue „Meilenstein“ für Elektroautos

Audi geht das Problem in China mit einer „neuen“ Untermarke an, denn die vier Ringe sind Geschichte und der Markenname wird jetzt AUDI (alle Buchstaben groß) geschrieben. Die Technik für diese neue Zukunft kommt von SAIC aus China.

In den kommenden Monaten ist eine große Produktoffensive geplant, der AUDI E5 macht hier jedoch den Anfang. Laut Audi ist das ein „Meilenstein“ für die VW-Marke und das Elektroauto soll Audi in China wieder auf Spur bringen. Erste Details?

Es handelt sich um einen ca. 4,9 m langen Sportback, es gibt bis zu 579 kW (787 PS) und der 100 kWh große Akku sorgt für 770 km Reichweite. Das ist allerdings die Angabe für China, ein theoretischer WLTP-Wert würde deutlich darunter liegen.

Die genaue Ladegeschwindigkeit nennt man nicht, aber Audi verspricht schnelles Laden dank 800 Volt-Technik. Für schnelles Entertainment sorgt ein Qualcomm Snapdragon 8295 und im Innenraum gibt es ein 27 Zoll großes Display mit 4K.

Das neue AUDI OS wurde speziell an China angepasst, die Control Bar in der Mittelkonsole passt sich kontextabhängig an verschiedene Funktionen und Inhalte an und es gibt einen digitalen Assistenten, der natürlich mit viel KI daher kommt.

Audi nutzt bei AUDI die Advanced Digitized Platform von SAIC, die laut eigenen Angaben speziell für China entwickelt wurde und nur dort genutzt werden kann. Der AUDI E5 kommt also nicht nach Deutschland, das ist wohl auch nicht möglich.

Eine adaptive Luftfederung und LiDAR-basierte AUDI 360 Assisted Driving runden das Paket der Ankündigung ab. Im Sommer gibt es dann Preise, denn da geht der AUDI E5 in den Verkauf. Erste Einheiten stehen noch in diesem Jahr bei Kunden.

Das ist also der große Startschuss für die Zukunft von Audi in China, denn die VW-Plattform (MEB) ist nicht gut genug für den Markt und die eigene Plattform (PPE) ist zu teuer für diese Klasse. Mal schauen, ob die (jungen) Kunden das annehmen.

