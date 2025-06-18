Audi hat ein sehr ernstes Nachfrage-Problem

Bei Audi sieht es seit einer Weile nicht so gut aus, die Premiummarke aus dem VW-Konzern kämpft mit einer sinkenden Nachfrage. Und die eigentliche Lage ist noch viel schlechter, als sie auf den ersten Blick wirkt, wie das Handelsblatt berichtet.

Man hat Zahlen vorliegen, die zeigen, dass letztes Jahr über 47 Prozent von Audi an Autovermieter, die öffentliche Verwaltung oder als sogenannte „künstliche Zulassung“ zu den Händlern gingen. Früher lag der Anteil bei unter 40 Prozent.

Das Problem dieser Vertriebskanäle ist eine geringe Gewinnmarge, denn Sixt und Co. bekommen durch das Volumen attraktivere Preise. Daher liegt Audi bei der Gewinnmarge hinter BMW oder Mercedes, im ersten Quartal lag sie bei nur 1,5 Prozent. Laut Quelle ist Audi der Premiumhersteller mit der geringsten Profitabilität.

Audi muss die Werke weiter auslasten

Doch bei „größeren Nachfragelücken“, wie man sie aktuell bei Audi sieht, ist das für das Unternehmen oft die bessere Lösung. Es verwässert zwar die Marke, aber das ist immer noch besser, als die Produktion nicht auszulasten oder Verträge mit den Partnern nicht einhalten zu können. Da können dann auch Vertragsstrafen drohen.

Die Werke von Audi sind zum Teil sehr weit hinter der Auslastung, auch mit diesen Mitteln. Und mit einem Absatz von nur 18 Prozent vor allem bei Privatkunden, dem lukrativsten Geschäftszweig, unbeliebt. Vor ein paar Jahren waren es doppelt so viele.

Mit dem neuen Portfolio muss sich diese Lage bei Audi dringend ändern, denn man hat ein ernstes Nachfrage-Problem und mit dieser Gewinnmarge rechnet sich eine Premiummarke nicht. 2025 und 2026 werden also sehr spannende Jahre für Audi.