Audi plant ab November ganz neue Elektroautos

Audi wird ab November eine neue Offensive an Elektroautos zeigen, die sich von der bisherigen Zielgruppe abheben soll. Kunden von Audi sind alt, im Schnitt liegt das Alter zwischen 55 und 60 Jahren. Doch in China ist Audi anders aufgestellt.

Im größten und wichtigsten Exportmarkt der deutschen VW-Marke blickt Audi auf ein deutlich jüngeres Publikum, welches im Schnitt 35 Jahre alt ist. Und für dieses entwickelt man jetzt mit SAIC ein eigenes Lineup mit komplett neuen Elektroautos.

Audi plant drei Elektroautos für China

Drei Modelle sind geplant und der Verkauf startet bereits im zweiten Halbjahr 2025. Ein erstes Konzept werden wir bereits im November sehen und es heißt, dass das Trio (ein SUV und eine Limousine folgen) innerhalb von 18 Monaten stehen soll.

Audi könnte in China einen ganz neuen Ansatz wagen und auch die Ringe als Logo streichen, es gibt Gerüchte, dass nur Audi auf den Elektroautos steht. Und es sind wohl ganz neue Technologien und Ideen für das junge Tech-Publikum geplant.

Es ist nicht damit zu rechnen, dass wir diese Elektroautos in Europa sehen, zum Start jedenfalls nicht, dieses Projekt soll die Zukunft von Audi in China sichern, wo Elektroautos derzeit sowieso besser funktionieren. Doch ich bin gespannt, wie sie aussehen, was sie können und wo sich Audi mit diesem Lineup preislich einordnet.