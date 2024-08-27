Audi Q8 e-tron: Das Elektro-Flaggschiff liegt derzeit auf Eis

Es wäre möglich, dass Audi das Werk in Brüssel schließt und dies würde das Aus für den Q8 e-tron als Elektro-Flaggschiff der Marke bedeuten. Die Verhandlungen bei Audi laufen derzeit allerdings nicht gut, wie die Automobilwoche berichtet.

Die Bänder bei Audi stehen still

Die „Zeichen stehen auf Konfrontation“ heißt es und eigentlich sollte die Produktion des Audi Q8 e-tron schon letzte Woche langsam wieder anlaufen, aber das ist nicht der Fall. Auch diese Woche passiert das nicht, denn die Bänder stehen jetzt still.

Es deutete sich wohl ein Streik der Mitarbeiter an, aber Audi kam dem zuvor und stellte sie für die restliche Woche frei. Eine Lösung für die Zukunft in Brüssel kann Audi aber wohl derzeit nicht bieten, was zu einer sehr angespannten Lage führt.

Am 16. September soll es vor Ort eine Demonstration der Mitarbeiter geben, sie wollen für den Erhalt des Werks kämpfen. Doch das entscheidet nicht der Wille der Mitarbeiter vor Ort, das entscheiden eben die Audi-Kunden mit ihrem Geldbeutel.

Audi Q8 e-tron hat keine Zukunft

Der Audi Q8 e-tron kommt schlechter als erwartet an und jetzt startet auch noch der günstigere und modernere Audi Q6 e-tron. Es wundert mich nicht, dass Audi den Q8 absägen möchte, die Technik reicht nicht mehr für ein Flaggschiff aus.

Audi würde den Q8 e-tron aber wohl gerne noch eine Weile in Brüssel bauen, man bereitet sich laut Quelle auf den Hochlauf der Bänder vor. Ob die Mitarbeiter aber ohne eine Perspektive mitspielen, ist eine andere Frage. Vielleicht war das keine Sommerpause für den Audi Q8 e-tron, vielleicht war das schon das vorzeitige Aus.