Ford plant einen neuen Elektro-Mustang

Der Mach-E wird noch eine Weile im Portfolio von Ford bleiben und wir werden noch die ein oder andere Version (auch für spezielle Zielgruppen) sehen. Doch das Elektroauto hat auch eine Zukunft, denn Ford plant eine zweite Generation.

Wie Automotive News berichtet, werden wir gegen 2027 einen neuen Mustang Mach-E mit einer neuen Elektro-Plattform von Ford sehen. Es gibt neue Technik und ein neues Design, die Details nach Nachfolger des SUVs sind aber unbekannt.

Ford hat zwar einen normalen Mustang als Elektroauto ausgeschlossen, aber man scheint mit dem Branding für einen Elektro-SUV zufrieden zu sein. Der normale Mustang bleibt übrigens erhalten und Ford hat sogar richtig große Pläne für den Verbrenner, denn bis Ende des Jahrzehnts sind noch zahlreiche Ableger geplant.

Ich bin aber mal gespannt, wie die Zukunft des Mustang nach 2030 aussieht, wenn in vielen Märkten ein reiner Verbrenner schwierig oder unmöglich wird. Wird Ford das Auto auslaufen lassen, nur, weil man keine elektrische Version entwickeln kann?