Auto-Abos auf dem Vormarsch

In den letzten Jahren hat sich die Einstellung der Verbraucher zum Besitz von Gütern verändert, insbesondere bei Smartphones und Medieninhalten, die zunehmend im Abonnement erhältlich sind. Dies beginnt sich nun auch auf größere Investitionen wie Autos auszuwirken.

Laut Arne Junker, Mobilitätsexperte bei der Unternehmensberatung Kearney, werden Auto-Abonnements in den nächsten zehn Jahren an Beliebtheit gewinnen, da sie Flexibilität und Nachhaltigkeit bieten. Die sinkende Prämie für Elektroautos und die Unsicherheit über den Restwert der Batterien machen Abonnements attraktiver.

Auto-Abonnements schließen eine Lücke

Auto-Abonnements schließen die Lücke zwischen Miete und Leasing und bieten Laufzeiten zwischen einem und zwölf Monaten. Eine Kearney-Umfrage zeigt, dass derzeit nur acht Prozent der Befragten ein Auto-Abonnement nutzen, aber 26 Prozent planen, dies in Zukunft zu tun. Besonders auffällig ist das Interesse bei Personen ohne eigenes Auto und bei den aktuellen Neuwagen-Barzahlern. Zwei Drittel der Abonnenten würden sich wieder für ein Abo entscheiden, was auf ein großes Wachstumspotenzial hindeutet.

Die Kunden lassen sich in zwei Gruppen einteilen: mobilitätsorientierte und markenunabhängige Kunden sowie markengebundene Kunden. Letztere entscheiden sich häufig für Auto-Abonnements, da diese günstiger und flexibler sind als Mietwagen oder Leasing. Die Kearney-Studie zeigt, dass 42 Prozent der Befragten ihrer bevorzugten Marke treu bleiben würden, unabhängig vom Preis. Auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle: Viele Auto-Abonnenten planen, beim nächsten Abonnement ein rein elektrisches Auto zu wählen.

Markt für Auto-Abonnements sortiert sich noch

Der Markt für Auto-Abonnements umfasst fünf Hauptakteure: Automobilhersteller, Händler, Leasing-Unternehmen, Vermieter und Start-ups. Automobilhersteller und Händler profitieren von ihrem Zugang zu neuen Fahrzeugen und etablierten Netzwerken. Subscription-Startups bieten innovative Geschäftsmodelle und sind vor allem bei jüngeren Kunden beliebt. Während ältere Verbraucher eher lokale Autohändler bevorzugen, entscheiden sich jüngere eher für Start-ups.

Die steigende Nachfrage und das Interesse an nachhaltigen und flexiblen Fahrzeugoptionen deuten darauf hin, dass Auto-Abonnements ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell sind, das sowohl den Bedürfnissen der Verbraucher als auch den wirtschaftlichen Unsicherheiten des Marktes gerecht wird.

Ich persönlich finde Auto-Abonnements durchaus interessant, da mir der Ansatz zusagt, dass einfach „alles“ enthalten ist und ich mich um nichts weiter kümmern muss. Auch der flexible Wechsel auf neue Fahrzeugmodelle scheint mir reizvoll. Bisher empfand ich die Preise aber im Vergleich zum klassischen Autoerwerb oder Leasing nicht sonderlich attraktiv.